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7:41   28 Июня 2019
Весь мир

БРИКС могут активнее применять расчеты в нацвалютах, заявил Путин

БРИКС могут активнее применять расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Российский лидер Владимир Путин на заседании глав государств-членов БРИКС призвал активнее применять расчеты в национальных валютах.

Ранее Путин призвал БРИКС совместно искать решения проблем в мировой торговле.

Российский лидер заявил, что в перспективе должна быть совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют БРИКС.

Также он отмечал, что странам БРИКС необходимо активнее применять расчеты в нацвалютах. По словам Путина, укреплению устойчивости банковских систем к внешнему воздействию поспособствует интеграция платежных систем и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками.

Пятого июня Путин принял китайского коллегу Си Цзиньпина в Кремле. После переговоров президент РФ заявил, что Москва и Пекин поддержали развитие практики расчетов рублях и юанях.

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Автор: Олег Королев
#путин #g20 #брикс #нацвалюты

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