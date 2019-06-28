БРИКС могут активнее применять расчеты в нацвалютах, заявил Путин

Российский лидер Владимир Путин на заседании глав государств-членов БРИКС призвал активнее применять расчеты в национальных валютах.

Ранее Путин призвал БРИКС совместно искать решения проблем в мировой торговле.

Российский лидер заявил, что в перспективе должна быть совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют БРИКС.

Также он отмечал, что странам БРИКС необходимо активнее применять расчеты в нацвалютах. По словам Путина, укреплению устойчивости банковских систем к внешнему воздействию поспособствует интеграция платежных систем и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками.

Пятого июня Путин принял китайского коллегу Си Цзиньпина в Кремле. После переговоров президент РФ заявил, что Москва и Пекин поддержали развитие практики расчетов рублях и юанях.