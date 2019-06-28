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 Путин призвал БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергорынка

Путин призвал БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергорынка
7:13   28 Июня 2019
Весь мир

Путин призвал БРИКС к совместному поиску решений проблем в мировой торговле

Путин призвал БРИКС к совместному поиску решений проблем в мировой торговле

Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить, заявил Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС в преддверии G20.

По его словам, симптомом ухудшения ситуации является то, что международная торговля перестает тянуть экономический рост вверх, испытывая «все более тяжелое бремя протекционизма и политически мотивированных ограничений».

Президент РФ отметил, что слабые показатели деловой активности очевидны. Также он обратил внимание на увеличение мирового долга и высокую волантильность на валютных, финансовых и сырьевых мировых рынках.

По мнению Путина, в данных условиях страны БРИКС должны стать инициаторами формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития, базирующегося на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интереса всех стран.

Также российский лидер отметил необходимость поиска совместных решений в рамках БРИКС, в том числе варианты возможных договоренностей, которые могли бы стать основой для обсуждения в более широком кругу.

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Автор: Олег Королев
#путин #санкции #g20 #брикс

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