Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

 Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

 Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке
Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

 Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин
Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

 Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

 Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке
Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

 Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин
6:45   28 Июня 2019
Весь мир

Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели непродолжительную беседу «на ногах» перед откытием саммита G20 в японской Осаке.

Оба лидера активно общались друг с другом, когда шли на церемонию фотографирования.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает хорошей беседы с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президенты будут обсуждать вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты, в том числе САР, Украина, Афганистан, Венесуэла и Ирана.

Саммит «Большой двадцатки» начнется в пятницу утром. На первой встрече будут обсуждаться вопросы торговли, мировой экономики и инвестиций.

Первого декабря  Владимир Путин и Дональд Трамп провели неформальную беседу «на полях» саммита G20 в Буэнос-Айресе. Изначально планировалась полноформатная встреча лидеров, однако после инцидента в Керченском проливе Трамп отменил встречу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #g20 #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...