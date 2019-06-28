Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели непродолжительную беседу «на ногах» перед откытием саммита G20 в японской Осаке.

Оба лидера активно общались друг с другом, когда шли на церемонию фотографирования.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает хорошей беседы с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президенты будут обсуждать вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты, в том числе САР, Украина, Афганистан, Венесуэла и Ирана.

Саммит «Большой двадцатки» начнется в пятницу утром. На первой встрече будут обсуждаться вопросы торговли, мировой экономики и инвестиций.

Первого декабря Владимир Путин и Дональд Трамп провели неформальную беседу «на полях» саммита G20 в Буэнос-Айресе. Изначально планировалась полноформатная встреча лидеров, однако после инцидента в Керченском проливе Трамп отменил встречу.