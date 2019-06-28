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 Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин
6:31   28 Июня 2019
Весь мир

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Любые попытки разрушить Всемирную торговую организацию недопустимы, заявил российский президент Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС перед G20.

По его словам, в рамках ВТО следовало бы договориться о принципах сотрудничества в таких отраслях, как электронная коммерция, финансовые операции по интернету, а также зафиксировать понятные нормы сотрудничества в области услуг, инвестиций и строительства инфраструктуры.

В начале июня на ПМЭФ Путин заявил о необходимости повысить эффективность работы ВТО, наполнить международные институты новыми смыслами, а также соблюсти принципы взаимодействия и конкуренции между странами с различными моделями развития.

Позже, в середине месяца, в совместной декларации лидеры Шанхайской организации сотрудничества выступают за повышение эффективности ВТО, в том числе по реагированию на современные вызовы глобальной торговли.

 

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Автор: Олег Королев
#путин #g20 #вто

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