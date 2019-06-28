Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Любые попытки разрушить Всемирную торговую организацию недопустимы, заявил российский президент Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС перед G20.

По его словам, в рамках ВТО следовало бы договориться о принципах сотрудничества в таких отраслях, как электронная коммерция, финансовые операции по интернету, а также зафиксировать понятные нормы сотрудничества в области услуг, инвестиций и строительства инфраструктуры.

В начале июня на ПМЭФ Путин заявил о необходимости повысить эффективность работы ВТО, наполнить международные институты новыми смыслами, а также соблюсти принципы взаимодействия и конкуренции между странами с различными моделями развития.

Позже, в середине месяца, в совместной декларации лидеры Шанхайской организации сотрудничества выступают за повышение эффективности ВТО, в том числе по реагированию на современные вызовы глобальной торговли.