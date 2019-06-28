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Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин
6:13   28 Июня 2019
Весь мир

БРИКС должен добиваться реформирования МВФ, заявил Путин

БРИКС должен добиваться реформирования МВФ, заявил Путин

Страны-члены БРИКС должны добиваться реформирования Международного валютного фонда, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании лидеров объединения перед G20.

По его словам, БРИКС способен и должен играть более высокую роль в финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ,.

Путин также призвал стремиться к усилению влияния в фонде развивающихся государств и стран с формирующимися экономиками.

На ноябрьском саммите G20 в Буэйнос-Айресе Путин заявлял, что БРИКС имеет основания добиваться усиления своего влияния в МВФ.

По его словам, серьезный вклад в обеспечение финансовой стабильности вносит Новый банк развития БРИКС, который уже финансирует 26 проектов в странах объединения.

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Автор: Олег Королев
#путин #g20 #мвф

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