БРИКС должен добиваться реформирования МВФ, заявил Путин

Страны-члены БРИКС должны добиваться реформирования Международного валютного фонда, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании лидеров объединения перед G20.

По его словам, БРИКС способен и должен играть более высокую роль в финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ,.

Путин также призвал стремиться к усилению влияния в фонде развивающихся государств и стран с формирующимися экономиками.

На ноябрьском саммите G20 в Буэйнос-Айресе Путин заявлял, что БРИКС имеет основания добиваться усиления своего влияния в МВФ.

По его словам, серьезный вклад в обеспечение финансовой стабильности вносит Новый банк развития БРИКС, который уже финансирует 26 проектов в странах объединения.