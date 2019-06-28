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 Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

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Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

 Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин
6:04   28 Июня 2019
Весь мир

Путин призвал БРИКС помочь ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии

Путин призвал БРИКС помочь ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии

Российский президент Владимир Путин отметил важность ликвидации оставшихся очагов напряженности в Сирии. Об этом он заявил на встрече лидеров стран-членов БРИКС, проходящей в преддверии саммита G20.

По его словам, роль входящих в объединение государств в решении острых вызовов и угроз международному миру устойчиво повышается. Путин заявил, что это касается урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, в том числе на Корейском полуострове, в Венесуэле, Афганистане и Ближнем Востоке.

Также он подчеркнул, что благодаря помощи Москвы законному правительству, стране удалось остановить масштабную войну.

Российский лидер заявил о необходимости на текущем этапе убрать оставшиеся очаги напряженности, продолжать оказывать Дамаску помощь в восстановлении Сирии. Путин отметил, что Россия считает важным, чтобы к решению данных вопросов подключились партнеры по БРИКС.

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Автор: Олег Королев
#путин #сирия #g20 #осака

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