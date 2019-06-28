Путин призвал БРИКС помочь ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии

Российский президент Владимир Путин отметил важность ликвидации оставшихся очагов напряженности в Сирии. Об этом он заявил на встрече лидеров стран-членов БРИКС, проходящей в преддверии саммита G20.

По его словам, роль входящих в объединение государств в решении острых вызовов и угроз международному миру устойчиво повышается. Путин заявил, что это касается урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, в том числе на Корейском полуострове, в Венесуэле, Афганистане и Ближнем Востоке.

Также он подчеркнул, что благодаря помощи Москвы законному правительству, стране удалось остановить масштабную войну.

Российский лидер заявил о необходимости на текущем этапе убрать оставшиеся очаги напряженности, продолжать оказывать Дамаску помощь в восстановлении Сирии. Путин отметил, что Россия считает важным, чтобы к решению данных вопросов подключились партнеры по БРИКС.