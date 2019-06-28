Путин рассказал о необходимости интегрировать платежные системы стран БРИКС

Интеграция платежных систем стран-членов БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между национальными банками были бы полезны в текущих условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, интеграция платежных систем и создание независимого канала позволило бы повысить безопасность финансовых операций.

Путин отметил, что это также поспособствовало бы укреплению устойчивости банковских систем государств БРИКС к внешнему воздействию.

Российский лидер отметил, что в этом контексте российская сторона положительно оценивает дальнейшее расширение операционной деятельности нового Банка развития, который сейчас финансирует 35 инвестиционных проектов на общую сумму более девяти миллиардов долларов.

Также Путин отметил, что вопрос расширения состава акционеров банка нужно решать поэтапно. В первую очередь необходимо утвердить формулу расчета квот для претендентов и необходимые регламентирующие документы, а также обеспечить сбалансированное представительство в регионах.