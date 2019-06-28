Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

 Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

 Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке
Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

 Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин
Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

 Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

 Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке
Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

Путин и Трамп кратко пообщались перед саммитом G20

 Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин

Попытки разрушить ВТО недопустимы, заявил Путин
5:45   28 Июня 2019
Россия

Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

Главная федеральная трасса перекрыта в Иркутской области из-за паводка

Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области временно закрыто из-за подтопления. Об этом сообщает дорожное управление «Прибайкалье».

В связи с резким подъемом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370-го и 1371-го километров трассы «Сибирь», соединяющей Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Иркутск, организован перерыв в движении автомобилей.

Ограничение действует до особого распоряжения. Объздв возможен через Лесогорск, Тайшет и поселок Чунский, с выходом на дорогу А-331 «Вилюй».

Отмечается, что рабочие не прекращают отсыпку основания мостов, чтобы остановить их разрушение. Всего было использовано более двух тысяч кубометров скального грунта.

В ряде территорий Приангарья проходит сильный дождевой фронт, приведший к повышению уровня рек. В зоне подтопления находятся шесть населенных пунктов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иркутская область #наводнение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...