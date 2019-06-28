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Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

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5:08   28 Июня 2019
Весь мир

Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

Порошенко рассказал о первом шаге в ПАСЕ для признания Крыма российским

Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ. Об этом написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

По его словам, произошедшее является не просто снижением санкционного давления, но и первым шагом для того, чтобы РФ начала добиваться признания «аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Порошенко отметил, что Киев «тяжело добивался» продления антироссийских санкций.  Он выразил надежду, что на следующий сессии ПАСЕ украинская делегация сможет «принять скоординированную с партнерами позицию», которая не позволит снять санкции с РФ.

В минувшую среду в ПАСЕ приняли резолюцию, в которой в полном объеме подтверждаются полномочия делегации от России. В 2014 году она была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #крым #пасе

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