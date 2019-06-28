Трамп заявил об отсутствии в спешки в ситуации вокруг Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений Ирана и США нет спешки. Соответствующее заявление распространил пресс-пул Белого дома.

На встрече с премьером Японии Синдзо Абэ он отметил, что у Тегерана и Вашингтона есть много времени. По его словам, речи о каком-либо давлении по времени не идет.

Трамп выразил надежду, что в итоге стороны придут к положительному исходу. Он подчеркнул, если это будет не так, то общественность об этом узнает.

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер накануне заявил, что США не ищут войны с Ираном, однако готовы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он заявил, что США призывают союзников по НАТО присоединиться к усилиям по защите международных водных путей. В частности, речь идет о наблюдении с воздуха и сопровождении торговых судов.