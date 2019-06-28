Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Украинский президент Владимир Зеленский может предложить министру иностранных дел Павлу Климкину уйти в отпуск, заявил премьер-министр Украины Владимир Гросйман.

Ранее Зеленский заявлял, что узнает о действиях МИД Украины из интернета. По его словам, Климкин не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по морякам.

Гройсман в эфире украинского телевидения отметил, что если президент не может поменять министра иностранных дел, то он хотя бы может предложить ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Он отметил, что готов подписать данное распоряжение.

Также украинский премьер заявил, что по предложению президента готов внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности.

Зеленский уже пытался отправить Климкина в отставку, однако Верховная рада с небольшим перевесом проголосовала против.