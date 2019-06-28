Путин прибыл на саммит G20

Российский президент Владимир Путин прибыл в Осаку, где в пятницу начнется саммит «Большой двадцатки».

Самолет российского лидера сел в международном аэропорту «Кансай». В воздушной гавани Путина встретил посол РФ в Японии, парламентский замминистра иностранных дел Японии и мэр Осаки.

В японской Осаке президент РФ проведет два дня. За это время Путин примет участие в четырех рабочих заседаниях, на встрече лидеров стран БРИКС. Также у него запланированы девять встреч с коллегами на полях саммита, которые займут от 30 минут до часа. Также Путин проведет расширенные переговоры с японским премьером Синдзо Абэ.

Начнется рабочий день российского президента со встречи лидеров стран БРИКС, затем он побеседует с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Около полудня (6.00 мск) лидеры G20 соберутся все вместе для совместного фотографирования, после чего пройдет рабочий обед. После этого должна состояться беседа Путина с президентом США Дональдом Трампом.