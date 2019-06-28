РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ

РФ и КНР заключили межправительственное соглашении о переходе на расчеты в нацвалютах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минфина РФ Сергея Сторчака.

В тексте послания говорится, что министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка КНР И Ган пятого июня подписали соответствующее соглашение еще пятого июня.

Сторчак направил соответствующий документ председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову, который стал ответом на вопрос о том, что было сделано для активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами РФ в нацвалютах в целях укрепления экономической безопасности.

По данным газеты, сейчас создаются новые механизмы расчетов между предприятиями России и Китая. Ожидается, что в качестве шлюза между ними станет российско-китайский аналог SWIFT. Источники отмечают, что платежи в нацвалютах будут проходить в том числе и по ранее заключенным в долларах контрактам.