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2:53   28 Июня 2019
Весь мир

Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FT

Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FT

Интервью российского лидера Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до Запада стремление России к сотрудничеству. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Эксперт отметил  лаконичность и однозначность заявлений президента РФ. По его словам, интервью Путина фактически является посланием для западных партнеров.

Он отметил, что Путин сказал перед G20 в адрес президента США Дональда Трампа «хорошие слова». Также Стариков заявил, что российский лидер пытается объяснить западному истеблишменту, что хорошие отношения России и КНР не нацелены против Запада.

Политолог также отметил, что комментируя «дело Скрипалей», Путин попытался развеять страхи, якобы касающиеся причастности РФ к данному инциденту.

Также он отметил, что Путин сделал касающиеся внутрироссийской повестки заявления. По словам Старикова, главным из них стал тезис о том, что преемник в любом случае будет избран российским народом,

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Автор: Олег Королев
#путин #стариков

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