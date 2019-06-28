Пушков отметил странность заявления Зеленского о пленных из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский говорит «странные вещи» о политике Викторе Медведчуке, который провел переговоры с ДНР и ЛНР об освобождении пленных военных. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter он написал, что Зеленский задается вопросом о том, почему Медведчук говорит об обмене пленными и переходе к миру «только перед выборами» в Верховную раду.

По его словам, странность данного заявления заключается в том, что Медведчук неоднократно поднимал вопрос об обмене пленными и неоднократно призывал к переговорам с непризнанными республиками, пока Зеленский был артистом.

Ранее Медведчук заявил, что попросил лидеров ДНР и ЛНР освободить украинских военнопленных, поскольку Зеленский ничего не делает. Во время переговоров главы республик поддержали инициативу политика об освобождении четырех удерживаемых. В свою очередь Зеленский заявил, что не понимает, почему у Киева должны быть посредники в этом деле и намекнул, что Медведчук выступает с данной инициативой в рамках подготовки к выборам.