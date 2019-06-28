«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрывы в столице Туниса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующее заявление ИГ* было распространено через информационное агентство, используемое группировкой для публикации сообщений о своей ответственности за атаки в различных регионах мира.

В минувший четверг в тунисской столице прогремели два взрыва. Один из них произошел неподалеку от французского посольства, второй - на парковке Национального антитеррористического управления. Жертвой атаки стал полицейский, еще восемь человек пострадали. По информации посольства РФ в стране, граждан России в числе пострадавших нет. В МИД РФ решительно осудили теракты.

*«Исламское государство», ИГ - террористическая группировка, запрещена российским судом.