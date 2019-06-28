Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

 Состояние российской экономики улучшилось, заявил Путин

Состояние российской экономики улучшилось, заявил Путин
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

 Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными
«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

Политолог оценил интервью Путина перед G20

Политолог оценил интервью Путина перед G20
Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

 Состояние российской экономики улучшилось, заявил Путин

Состояние российской экономики улучшилось, заявил Путин
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

 Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными
«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за взрывы в Тунисе

Политолог оценил интервью Путина перед G20

Политолог оценил интервью Путина перед G20
1:47   28 Июня 2019
Весь мир

Политолог оценил интервью Путина перед G20

Политолог оценил интервью Путина перед G20

Глава АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», писатель и публицист Дмитрий Захаров дал агентству iReactor оценку интервью российского лидера Владимира Путина для Financial Times.

Политолог заявил, что заявленный Путиным геополитический успех в урегулировании ситуации в Сирии очевиден, что дает возможность показать РФ ее интересы в стабильном многополярном мире. По его словам, старая однополярная модель, подразумевающая одностороннее управление со стороны США, привело к разгулу терроризма и попыткам переписать мировую историю и международное право под интересы Вашингтона.

Захаров также отметил, что ставка Москвы на сотрудничество с Китаем является многообещающим решением Путина. Политолог отметил, что китайская экономика развивается стремительно, что не может не сказаться положительно на развитии российской экономики.

Политолог также уверен, что интервью Путина для Financial Times в очередной раз продемонстрировало главный принцип Москвы на международной арене – готовность во что бы то ни стало отстаивать интересы России и российского народа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Инфореактор»
Автор: Олег Королев
#путин #g20

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...