Политолог оценил интервью Путина перед G20

Глава АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», писатель и публицист Дмитрий Захаров дал агентству iReactor оценку интервью российского лидера Владимира Путина для Financial Times.

Политолог заявил, что заявленный Путиным геополитический успех в урегулировании ситуации в Сирии очевиден, что дает возможность показать РФ ее интересы в стабильном многополярном мире. По его словам, старая однополярная модель, подразумевающая одностороннее управление со стороны США, привело к разгулу терроризма и попыткам переписать мировую историю и международное право под интересы Вашингтона.

Захаров также отметил, что ставка Москвы на сотрудничество с Китаем является многообещающим решением Путина. Политолог отметил, что китайская экономика развивается стремительно, что не может не сказаться положительно на развитии российской экономики.

Политолог также уверен, что интервью Путина для Financial Times в очередной раз продемонстрировало главный принцип Москвы на международной арене – готовность во что бы то ни стало отстаивать интересы России и российского народа.