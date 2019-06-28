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1:27   28 Июня 2019
Весь мир

России нужны золотовалютные резервы в качестве «подушки безопасности», заявил Путин

России нужны золотовалютные резервы в качестве «подушки безопасности», заявил Путин

России нужны золотовалютные резервы в качестве подушки безопасности, заявил в интервью FT президент РФ Владимир Путин.

По его словам, объем золотовалютных резервов составляет более 500 миллиардов долларов. Москва исходит из необходимости создавать такую подушку безопасности, чтобы чувствовать себя уверенно и которая бы позволила использовать проценты от ресурсов, заявил Путин.

Российский лидер отметил, что если «семь процентов будет у РФ сверху, то возможны траты из этих семи процентов». По его словам, в следующем году так и планируется.

Путин заявил, что большой золотовалютный резерв создает определенные гарантии для устойчивости российской экономики на среднесрочной перспективе.

Ранее Путин в интервью FT заявил, что российская экономика преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками

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Автор: Олег Королев
#путин #золотовалютный резерв

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