Путин рассказал, кем из мировых лидеров восхищается

Президент РФ Владимир Путин в интервью британской FT заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I, а из числа современников отметил бывшего главу Франции Жака Ширака.

На слова журналиста о том, что Петра давно нет среди живых, российский лидер, смеясь, заметил: «Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас».

При этом Путин добавил, что Ширак произвел на него большое впечатление при личном общении. Лидер РФ подчеркнул, что это политик обладает высоким интеллектом.