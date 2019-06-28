Путин оценил ситуацию в Сирии

Россия отдает себе отчет о происходящем в Сирии, заявил в интервью Financial Times российский лидер Владимир Путин.

Президент РФ заявил, что поддерживает стремление сирийского народа самостоятельно определять свою судьбу, но при этом ему бы хотелось, чтобы все действия извне были продуманными, прогнозируемыми и понятными.

Также Путин отметил, что ответ на вопрос об уходе президента Сирии Башара Асада будет «смешной». «Ответ был такой: мы не знаем», - отметил он.

Российский лидер задался вопросом о том, зачем «рубить с плеча сегодня», если не известно, что будет зазавтра. «Вот это кажется примитивным, но именно так обстоит дело», - заявил он.

Президент РФ заявил, что по этой причине Москвы предпочитает тщательно продумывать ситуацию в Сирии и никуда не спешить. Он подчеркнул, что Россия прекрасно отдает отчет о происходящем в Сирии. Он отметил, что существуют внутренние причины конфликта, которые должны быть разращены.