Российская экономика преодолела сложности, связанные с внутренними шоками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в интервью FT отметил, что российские власти рассчитывали на краткосрочность негативного эффекта от повышения НДС, и в итоге так и получилось. по его словам, расчеты себя оправдали, и сейчас понижение инфляции идет, макроэкономика улучшается, инвестиции вновь начали расти.

Российский лидер отметил, что это свидетельствует о том, что экономика преодолела эти сложности, в том числе связанные с в внутренними и внешними шоками. По его словам, ими являются ограничения и падение цен на традиционные товары для российского экспорта.

Также Путин напомнил о вынужденности повышения НДС с 18 до 20 процентов. Он отметил, что это повлияло на покупательную способность граждан, поскольку инфляция выросла на пять процентов. Однако сейчас она упала ниже пяти процентов, подчеркнул президент РФ.