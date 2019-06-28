Путин прокомментировал процедуру выбора премьера Великобритании

Российский президент Владимир Путин с иронией прокомментировал процедуру выбора британского премьера.

Журналист британской газеты Financial Times поинтересовался, будет ли российскими избирателями выбран новый президент РФ в 2024 году через Госдуму.

Путин в ответ задался вопросом, почему речь идет о выборах через Думу. Он напомнил, что в России выборы главы государства проходят через всеобщее тайное голосование - не так, как это происходит в Великобритании.

Российский президент отметил, что Россия - демократическая страна. По его словам, если один лидер ушел, то второй лидер - премьер-министр - избирается правящей партией. «У нас не так, у нас демократическое государство», - подчеркнул он.

По словам президента, если первое лицо в России уходит по каким-то причинам раньше срока, как это сделал Борис Ельцын, то проводится прямое тайное голосование среди всего населения. Путин отметил, что это и произойдет в 2024 году.