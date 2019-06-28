Путин рассказал о способе избежать внутриполитических потрясений

Право на существование имеют все точки зрения, однако главное - не забывать про интересы основного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Financial Times перед саммитом G20.

Российский лидер заявил, что чисто либеральных или чисто традиционных идей никогда не было. Он предположил, что в истории человечества они могли существовать, однако данные идети быстро приходили в тупик из-за отсутствия многообразия и перехода к крайностям.

Путин заявил, что необходимо давать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнениям, но никогда не забывать про интересы миллионов людей и того, чем они живут. По его мнению, это помогает избежать каких-либо крупных внутриполитических потрясений и передряг.

По словам президента РФ, либеральную идею нельзя уничтожать, но нельзя ее считать, что она имеет право на абсолютное доминирование.