Путин рассказал о важной роли договоренностей с Эр-Риядом и ОПЕК по добыче нефти

Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает договоренности России с ОПЕК и Саудовской Аравией сыграли положительную роль в стабилизации ситуации на рынке.

Путин в интервью FT напомнил, что Россия не является членом ОПЕК, будучи одним из крупнейших производителей. По его словам, россия добывает 11,3 миллиона баррелей в сутки, что немного ниже показателя США.

Президент РФ отметил, что Москва считает, что договоренности с Саудовской Аравией и вообще с ОПЕК сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке.

Также Путин выразил мнение, что в этом заинтересованы как страны-производители энергоресурсов и нефти в частности, так и потребители. По его словам, ныне в мире не хватает стабильности, однако ей способствуют договоренности РФ со странами-участниками ОПЕК.