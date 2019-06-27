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23:55   27 Июня 2019
Россия

Путин назвал миграционную политику Меркель ошибкой

Путин назвал миграционную политику Меркель ошибкой

Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель является кардинальной ошибкой.

В интервью FT он сказал, что многие призвали это, когда началась проблема с миграцией и появилась необходимость вспомнить об интересах коренного населения.

Глава РФ подчеркнул, что думать о тех людях, которые оказались в трудной жизненной ситуации в силу политических причин на родине, нужно, но нельзя забывать об интересах своих граждан.

На вопрос журналиста британского издания о том, означает ли это, что Меркель допустила ошибку, Путин ответил утвердительно, отметив, что ошибка кардинальна.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #меркель #политика #весь мир #миграционная политика

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