Путин назвал миграционную политику Меркель ошибкой

Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграционная политика канцлера Германии Ангелы Меркель является кардинальной ошибкой.

В интервью FT он сказал, что многие призвали это, когда началась проблема с миграцией и появилась необходимость вспомнить об интересах коренного населения.

Глава РФ подчеркнул, что думать о тех людях, которые оказались в трудной жизненной ситуации в силу политических причин на родине, нужно, но нельзя забывать об интересах своих граждан.

На вопрос журналиста британского издания о том, означает ли это, что Меркель допустила ошибку, Путин ответил утвердительно, отметив, что ошибка кардинальна.