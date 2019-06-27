Путин заявил, что российские нефтяные компании оценивают ситуацию на рынке в комплексе
Российский лидер Владимир Путин уверен, что нефтяные компании РФ сегодня проводят умную политику, оценивая ситуацию на рынке комплексно. Об этом он заявил в интервью FT. По мнению главы России, руководители корпораций понимают, что резкие взлеты и падения цен не приведут к стабильности на рынке.
Накануне саммита G20 Путин провел встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний России, а также с руководством правительства страны.
«Они оценивают ситуацию в комплексе, смотрят на свои доходы и расходы», — заметил президент, отметив, что компании думают о развитии отрасли и своевременных инвестициях.