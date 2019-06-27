В России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Financial Times, которое дал в преддверии G20.

Однако некоторые вещи, например шесть полов, для России кажутся избыточными, отметил президент РФ.

«Нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным»- сказал Путин.

Он отметил, что наличие в некоторых зарубежных странах шести полов детей кажутся для России избыточными. Президент призвал не забывать культуру и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей.