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23:44   27 Июня 2019
Россия

Путин рассказал, как в России относятся к нетрадиционной ориентации

Путин рассказал, как в России относятся к нетрадиционной ориентации

В России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Financial Times, которое дал в преддверии G20.

Однако некоторые вещи, например шесть полов, для России кажутся избыточными, отметил президент РФ.

«Нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным»- сказал Путин.

Он отметил, что наличие в некоторых зарубежных странах шести полов детей кажутся для России избыточными. Президент призвал не забывать культуру и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #нетрадиционная ориентация

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