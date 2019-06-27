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23:33   27 Июня 2019
Россия

Путин рассказал о сближении России с Китаем

Путин рассказал о сближении России с Китаем

Россия и Китай не строят политику против кого-либо, а последовательно реализуют планы по развитию сотрудничества, заявил глава РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Страны следуют своим планам с 2001 года, именно тогда  Россия и Китай подписали договор о дружбе, отметил президент РФ.

«Не нужно в сближении Китая и России искать какой-то подтекст», - подчеркнул Путин.

У России и Китая совпадает позиция по целому ряду вопросов мировой повестки дня, в том числе и по вопросам торговли и финансов, отметил также глава РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #китай #весь мир

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