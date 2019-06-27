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23:16   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк с другими представителями СМИ попал под обстрел ВСУ в Донецке.

Группа журналистов прибыла на окраину города заснять разрушения предыдущего обстрела, и в это время начался обстрел. По словам журналиста, это произошло около 18:00, работали минометы. В происшествии никто не пострадал.

Под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и ряд независимых журналистов. Они прибыли в этот район с представителями пресс-службы народной милиции самопровозглашенной ДНР.

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Автор: Ольга Шпакова
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