Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донецке

Фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк с другими представителями СМИ попал под обстрел ВСУ в Донецке.

Группа журналистов прибыла на окраину города заснять разрушения предыдущего обстрела, и в это время начался обстрел. По словам журналиста, это произошло около 18:00, работали минометы. В происшествии никто не пострадал.

Под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и ряд независимых журналистов. Они прибыли в этот район с представителями пресс-службы народной милиции самопровозглашенной ДНР.