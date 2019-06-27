Путин рассказал об отличиях Трампа от других президентов США

Глава РФ Владимир Путин, говоря об отличии нынешнего американского лидера от предшественников, отметил, что у каждого президента были свои преимущества, а о недостатках должны судить избиратели.

«В целом у меня были достаточно добрые и ровные отношения со всеми главами Соединенных Штатов. С кем-то я общался больше, с кем-то меньше», - сказал Путин в интервью британской газете Financial Times.

Самый первый опыт общения с американским президентом был с Биллом Клинтоном, напомнил глава РФ и отметил, что опыт был положительным и у них установились ровные деловые отношения.