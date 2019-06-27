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23:06   27 Июня 2019
Россия

Путин рассказал об отличиях Трампа от других президентов США

Путин рассказал об отличиях Трампа от других президентов США

Глава РФ Владимир Путин, говоря об отличии нынешнего американского лидера от предшественников, отметил, что у каждого президента были свои преимущества, а о недостатках должны судить избиратели.

«В целом у меня были достаточно добрые и ровные отношения со всеми главами Соединенных Штатов. С кем-то я общался больше, с кем-то меньше», - сказал Путин в интервью британской газете Financial Times.

Самый первый опыт общения с американским президентом был с Биллом Клинтоном, напомнил глава РФ и отметил, что опыт был положительным и у них установились ровные деловые отношения.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #трамп

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