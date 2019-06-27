Владимир Путин ответил на вопрос о выборе преемника

Российский лидер Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times ответил на вопрос о преемнике. Он заявил, что обдумывает этот вопрос еще с 2000 года, однако окончательный выбор будет за избирателями.

В марте прошлого года в интервью телеканалу NBC Путин также заявлял, что вопрос о преемнике занимает его с самого начала президентства. Он подчеркивал, что его симпатии не имеют значения, поскольку решение будет за россиянами.

Путин вступил на должность главы государства в 2000 году. После двух президентских сроков он возглавил Кабмин РФ. В 2012 и 2018 году россияне снова избрали его президентом.