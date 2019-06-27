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22:45   27 Июня 2019
Россия

Путин прокомментировал «дело Скрипалей»

Путин прокомментировал «дело Скрипалей»

Российский лидер Владимир Путин в интервью британскому изданию FT прокомментировал инцидент в Солсбери, отметив, что «возня» вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений.

4 марта 2018 года в Солсбери, как заявили британские власти, произошло отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что вызвало большой международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва категорически отрицает свою причастность, указывая на отсутствие доказательств виновности России.

Как отметил глава РФ в интервью, утверждения о причастности России к отравлению Скрипалей еще нужно доказать.

«Надо просто это оставить в покое уже, пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом», - подчеркнул Путин.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #путин #политика #дело скрипалей

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