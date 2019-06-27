Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал Колпино, куда он сегодня выезжал, одним из самых проблемных районов.

На своей странице «ВКонтакте» он написал, что многие жители писали ему о наличии проблем с движением транспорта в этом районе, где, по словам главы города, нормальное дорожное сообщение так и не сделали, несмотря на многолетнее строительство жилых домов.

Градоначальник также отметил, что 8 лет назад началось строительство Усть-Ижорского шоссе с целью разгрузить Петрозаводское шоссе, Советский проспект, выезды из Металлостроя, Усть-Ижоры, Петро-Славянки. Отдельный вопрос, почему шестикилометровую трассу строили 8 лет, подчеркнул Беглов.

Он рассказал, что весной был разработан максимально оперативный план завершения проекта и сегодня по ним поехали автомобили.