Путин заявил, что Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле

Президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times в преддверии G20 заявил, что Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле.

Он отметил, что об отсутствии российских войск в этой республике сообщалось неоднократно, в том числе и американским партнерам.

В Венесуэле присутствуют российские специалисты и инструкторы, буквально неделю назад группа российских советников и специалистов покинула страну, но есть вероятность, что они туда вернутся, отметил российский лидер.