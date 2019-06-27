Путин заявил, что Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times в преддверии G20 заявил, что Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле.
Он отметил, что об отсутствии российских войск в этой республике сообщалось неоднократно, в том числе и американским партнерам.
В Венесуэле присутствуют российские специалисты и инструкторы, буквально неделю назад группа российских советников и специалистов покинула страну, но есть вероятность, что они туда вернутся, отметил российский лидер.
«У нас есть договоренность, что наши самолеты летают туда время от времени для участия в учениях. Регулируем ли мы действия повстанцев, как это делают некоторые наши партнеры, или регулируем ли мы действия президента Мадуро? Он президент, почему мы должны контролировать его действия? Он контролирует ситуацию. Преуспевает он или нет, это совсем другое дело», - заявил президент России.