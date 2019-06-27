Западные спецслужбы пытались взломать сервисы «Яндекса»

Пресс-служба российской компании «Яндекс» сообщила, что сервисы компании пытались взломать западные спецслужбы в 2018 году, однако данные пользователей не пострадали. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Reuters , ссылаясь на четыре источника, сообщило, что хакеры западных спецслужб в конце 2018 года установили в систему компании шпионское программное обеспечение. Согласно их сведениям, вредоносная программа Regin является инструментом разведывательного сообщества "Пять глаз", которое объединяет спецслужбы Америки, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Хакеров интересовало то, как «Яндекс» устанавливает подлинность аккаунтов пользователей, что помогло бы спецслужбам выдавать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям.

Шпионский код был замечен спустя несколько недель, утверждают источники.