Путин рассказал, чего ждет от саммита G20

Российский лидер Владимир Путин призвал не ждать прорывных решений от саммита Большой двадцатки в этом году.

Однако он надеется, что форум поспособствует тому, что удастся сгладить имеющиеся противоречия и создать фундамент для позитивного движения вперед.

Накануне G20 в Осаке Путин в интервью FT отметил, что хочет, чтобы все участники международного форума, посвященного вопросам развития мировой экономики, подтвердили свое намерения вырабатывать общие правила, которых все будут придерживаться, и показали стремление к укреплению международных финансовых и торговых институтов.

«Все, что касается развития современных технологий, информационной экономики, вплоть до внимания наших японских коллег к вопросам долголетия…, будем поддерживать, принимать участие в этих дискуссиях»,- также отметил глава РФ.

Ранее сообщалось, что на саммите Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Как сообщили в Белом доме, в рабочем графике главы США на переговоры с главой РФ отведено до полутора часов. Встреча состоится завтра, в пятницу.

Саммит G20 состоится в этом году в четырнадцатый раз. Впервые он пройдет на территории Японии. Мероприятие продлится два дня на площадке выставочного комплекса INTEX Osaka.