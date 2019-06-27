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 МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148
Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

 Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

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21:32   27 Июня 2019
Весь мир

Генсек ООН решительно осудил теракты в Тунисе

Генсек ООН решительно осудил теракты в Тунисе

Антониу Гутерреш осуждает теракты в Тунисе, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерреш выражает сочувствие и поддержку семьям тех, кого коснулась трагедия, а также правительству Туниса.

27 июня в столице Туниса прогремели два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. В результате нападения погиб один сотрудник полиции, еще девять человек получили ранения.

Позже стало известно, что 92-летнего президента Туниса положили в больницу в связи с ухудшением здоровья.

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Автор: Ольга Шпакова
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