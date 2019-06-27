Генсек ООН решительно осудил теракты в Тунисе
Антониу Гутерреш осуждает теракты в Тунисе, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Гутерреш выражает сочувствие и поддержку семьям тех, кого коснулась трагедия, а также правительству Туниса.
27 июня в столице Туниса прогремели два взрыва. Смертники атаковали полицейскую машину и здание управления по борьбе с терроризмом. В результате нападения погиб один сотрудник полиции, еще девять человек получили ранения.
Позже стало известно, что 92-летнего президента Туниса положили в больницу в связи с ухудшением здоровья.