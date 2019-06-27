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Беглов распорядился досрочно отремонтировать спортивную площадку у школы №452

Беглов распорядился досрочно отремонтировать спортивную площадку у школы №452

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20:56   27 Июня 2019
Россия

Беглов распорядился досрочно отремонтировать спортивную площадку у школы №452

Беглов распорядился досрочно отремонтировать спортивную площадку у школы №452

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как прошел рабочий выезд в Колпинский район города в четверг.

На своей странице «ВКонтакте» он рассказал, что распорядился отремонтировать спортивную площадку возле школы №452 досрочно. Находящуюся в аварийном состоянии площадку планировали отремонтировать в 2021 году, но глава города решил, что дети не могут ждать два года, разбивая коленки на аварийной площадке, и поставил задачу выполнить все работы уже к началу учебного года.

Беглов отметил, что глава Колпинского района доложит о выполнении работ.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #политика #беглов #колпинский район

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