Беглов распорядился досрочно отремонтировать спортивную площадку у школы №452

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как прошел рабочий выезд в Колпинский район города в четверг.

На своей странице «ВКонтакте» он рассказал, что распорядился отремонтировать спортивную площадку возле школы №452 досрочно. Находящуюся в аварийном состоянии площадку планировали отремонтировать в 2021 году, но глава города решил, что дети не могут ждать два года, разбивая коленки на аварийной площадке, и поставил задачу выполнить все работы уже к началу учебного года.

Беглов отметил, что глава Колпинского района доложит о выполнении работ.