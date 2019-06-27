Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

Сотрудники правоохранительных органов при разгоне акций протеста в Тбилиси легитимно использовали силу, заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он назвал инцидент трагическим и добавил, что правоохранители были вынуждены использовать технику.

В ходе встречи с грузинскими телеведущими глава МВД также заявил, что берет на себя ответственность за все действия правоохранителей во время разгона митингующих, а также за их последствия.

Заявлений об отставке не прозвучало.

20 июня в грузинской столице вспыхнули акции протеста, направленные против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмом брали парламент, в здании которого находились российские представители. Не смотря на действия спецназа, митингующие продолжили акцию и на следующий день. В ходе протестов пострадали 240 человек.

Также митингующие требовали отставки действующего правительства. Глава МВД Грузии 20 июня заявил о готовности уйти в отставку.