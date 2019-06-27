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Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

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20:26   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

Глава МВД Грузии назвал действия полиции при разгоне акции легитимными

Сотрудники правоохранительных органов при разгоне акций протеста в Тбилиси легитимно использовали силу, заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он назвал инцидент трагическим и добавил, что правоохранители были вынуждены использовать технику.

В ходе встречи с грузинскими телеведущими глава МВД также заявил, что берет на себя ответственность за все действия правоохранителей во время разгона митингующих, а также за их последствия.

Заявлений об отставке не прозвучало.

20 июня в грузинской столице вспыхнули акции протеста, направленные против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы штурмом брали парламент, в здании которого находились российские представители. Не смотря на действия спецназа, митингующие продолжили акцию и на следующий день. В ходе протестов пострадали 240 человек.

Также митингующие требовали отставки действующего правительства. Глава МВД Грузии 20 июня заявил о готовности уйти в отставку.

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Автор: Ольга Шпакова
#грузия #тбилиси #общество #протесты

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