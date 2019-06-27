МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

Ошибочные действия членов экипажа могли стали одной из причин катастрофы самолета «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года, сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета.

«Катастрофа самолета Ан-148–100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех ППД, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей», — сказано в обнародованных итогах расследования МАК.

Отмечается, что катастрофу отнесли к категории «потери управления в полете». Напомним, самолет Ан-148, направляющийся из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года спустя несколько минут после взлета: погибли все 65 пассажиров и шестеро членов экипажа, находившиеся на борту.

В ходе проверки «Саратовских авиалиний» Росавиация обнаружила существенные нарушения, после чего компанию с 31 мая лишили сертификата на перевозки, сейчас она работает только в качестве саратовского аэропорта.

Напомним, ранее в Росавиации утверждали, что во время катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьеве 5 мая, экипаж совершил ряд ошибок. По информации ведомства, самолет заходил на аварийную посадку с перегрузом, также у «Сухого» не были выпущены закрылки.