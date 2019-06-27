Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

 Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян

Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

 Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

 Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции
МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

 Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян

Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

 Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

 Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции
19:50   27 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

Мамука Бахтадзе сделал заявление о том, что власти страны работают над тем, чтобы туристический поток из России не снижался.

Кратковременный план Грузии заключается в том, чтобы «своевременно урегулировать возникшие проблемы». В настоящее время власти должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить отсутствие сокращение дохода в стране, отметил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию с 8 июля, туроператорам рекомендовано отказаться от продажи путевок в эту страну.

20 июня в Тбилиси произошли акции протеста, направленные против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы устроили штурм здания парламента, где находились российские представители. 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #туристы #грузия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...