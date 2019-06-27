Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

Мамука Бахтадзе сделал заявление о том, что власти страны работают над тем, чтобы туристический поток из России не снижался.

Кратковременный план Грузии заключается в том, чтобы «своевременно урегулировать возникшие проблемы». В настоящее время власти должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить отсутствие сокращение дохода в стране, отметил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию с 8 июля, туроператорам рекомендовано отказаться от продажи путевок в эту страну.

20 июня в Тбилиси произошли акции протеста, направленные против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы устроили штурм здания парламента, где находились российские представители. 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек.