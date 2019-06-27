Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович не исключил, что Ростуризм посоветует российским путешественникам воздержаться от посещения Туниса, где 27 июня произошли две террористических атаки. За соответствующей информацией собеседник «Политики Сегодня» посоветовал следить на официальном сайте агентства, а рассуждения о последствиях трагедии для отрасли счел преждевременными.

«Нужно подождать день другой, чтобы понять чего ожидать: будет ли правительственный кризис. Сегодня давать какие-либо рекомендации людям тяжело. Этим активно занимается Совет безопасности. Ситуация потенциально опаснее, чем в Грузии», — сказал Канторович.

Кризисный сценарий после смерти 92-летнего президента Туниса Беджи Гаида эс-Себси ранее не исключил ветеран СВР, член Совфеда Игорь Морозов. Советник главы государства Фирас Кефраш, впрочем, сообщил, что информация о кончине лидера сильно преувеличена. Его слова приводит издание Tunis Afrique Presse: «Президент находится в стабильном критическом состоянии». По мнению Канторовича, запрет на полеты в магрибское государство после очередных потрясений возможен.

«С запретами у нас все быстро. Трудно сказать, а в какой стране мира не может завтра произойти теракт. Не знаю таких стран, в которых за последние годы не происходили террористические атаки, в том числе и в нашей стране», — заметил Канторович.

Резюмируя представитель АТОР предположил, что для опустевших тунисских отелей из-за трагических событий вскоре найдутся постояльцы, так как их владельцы будут заманивать туристов низкими ценами. А для российских путешественников есть хорошая альтернатива — более спокойная Турция.