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 Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции
19:38   27 Июня 2019
Весь мир

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

Двое человек были ранены в результате стрельбы у мечети во французском городе Брест на западе страны. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Стрельба произошла после 16 часов дня по местному времени в квартале Понтанезен возле мечети. Издание Ouest-France сообщает, что из двух получивших ранение один — имам мечети. Нападавший сумел скрыться, французская полиция разыскивает преступника.

Напомним, в конце мая два человека погибли и 15 пострадали при взрыве мечети в Пакистане: предполагаемый теракт произошел во время пятничной молитвы, но ответственность за трагедию не взяла на себя ни одна из местных террористических группировок. Ровно за месяц до этого минимум семь человек погибли при взрыве в мечети Кветты.

В середине марта террорист, заявивший в своем манифесте о ненависти к мигрантам и придерживающийся ультраправых взглядов, ворвался в здания двух мечетей Аль-Нур и Линвуд в Новой Зеландии начали расстреливать людей из автоматического оружия, одновременно транслируя видео происходящего в Facebook.

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

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Автор: Тимофей Булочкин
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