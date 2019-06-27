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19:22   27 Июня 2019
Россия

Макревич поделился впечатлением от концерта «Машины времени» в Чернобыле

Макревич поделился впечатлением от концерта «Машины времени» в Чернобыле

Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о выступлении в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Его слова 27 июня передает корреспондент «Политики сегодня».

Артист выступил в Чернобыле спустя три месяца после аварии. Об этом он сообщил на презентации книги Михаила Марголиса «Машина времени» в Москве.

По словам музыканта, он приехал туда с гитарой, чтобы сыграть концерт. После вступления артист вместе с комендантом «хорошо выпили». 

«Я вернулся домой как елка новогодняя, увешанный приборами», — рассказал лидер группы. 

Макаревич подчеркнул, что люди в Чернобыле были преимущественно молодые. Он также отметил, что никакого трагизма у них не заметил. 

Группа «Машина времени» была основана в 1969 году. Ее основателем и бессменным лидером стал Андрей Макаревич. Творчество музыканта включает элементы рок-н-ролла, блюза, бардовской песни и классического рока. 

В честь 50-летнего юбилея группа даст концерт в Москве на стадионе «Открытие-Арена» 29 июня.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #чернобыль #макаревич #машина времени

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