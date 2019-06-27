Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян

Глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич призвал российские власти более активно помогать россиянам, которые незаконно удерживаются в США и других странах, а их детей в России материально поддерживать как потерявших кормильца.

Ранее стало известно, что 30-летнюю россиянку Миру Тэраду, задержанную в аэропорту Хельсинки зимой, 20 июня выдали Штатам. В России у нее остались дети.

Есть и другие ситуации - так, 6 июня суд в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы, признав ее виновной в «похищении» собственных детей, которых она вывезла в Россию без согласия бывшего супруга-американца. Сама Осипова утверждает, что бежала с детьми, потому что муж ее избивал. Сейчас дети воспитываются бабушкой.

В интервью ФАН Малькевич рассказал, что предлагает российским законодателям позаботиться о детях, чьи родители удерживаются в других странах по решению суда.

Информагентство обратилось за комментарием касательно данной инициативы к зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрею Климову и члену комитета Госдумы по международным делам Виталию Милонову.

Сенатор признал существование такой проблемы, но отметил, что для принятия предложения Малькевича необходим федеральный закон или поправка к нему, а для этого нужно провести правовую экспертизу.

Милонов инициативу Малькевича одобрил, назвав идею актуальной и правильной. Многие россияне попадают в бедственное положение, столкнувшись с западной правоохранительной системой и помощь государства здесь должна быть практической, выразил мнение он.