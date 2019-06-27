Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Путина на G20 продлится полтора часа

Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке 27 июня может продлиться до полутора часов. На такую длительность переговоров указывает рабочий график президента США, распространенный пресс-службой Белого дома.

Встреча запланирована на 14:00 по местному времени (08:00 мск). После встречи с Путиным в графике Трампа указаны переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару, назначенные на 15:30 (09:30 мск).

Ранее в администрации главы РФ сообщали, что Путин и Трамп встретятся в пятницу, 28 июня, во второй половине дня. Она состоятся на площадке для встреч лидеров, ее выбирала американская сторона. Президенты самостоятельно выберут повестку встречи.

Премьер-министр Британии также встретится с Путиным в Осаке.