Навальный испугался потерять «кормильца» Петрова из-за дела «Рольфа»

Миллиардер Сергей Петров, владеющий сетью автосалонов «Рольф», стал одним из спонсоров основателя «ФБК» Алексея Навального — своего покровителя блогер, конечно же, не упоминает в расследованиях, несмотря на кипрские оффшоры и элитную недвижимость миллиардера.

В четверг, 27 июня, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Петрова и ряда руководителей компании о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Хотя почти вся семья Петрова не живет в России, сам он всегда вмешивался в судьбу страны. Бизнесмен либеральных взглядов Петров был депутатом Госдумы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия» и стал одним из трех российских депутатов, отказавшихся проголосовать за воссоединение Крыма с РФ, напоминает ФАН.

Ранее журналисты агентства выяснили, что сотрудники Петрова обратились к Навальному с просьбой найти юридические недочеты в бизнесе успешных конкурирующих предприятий: в частности, Навальному от Петрова поступил заказ на компанию-конкурента «Авилон». Компания Петрова «Рольф» — крупнейшее автодилерское предприятие в РФ с 22 автомобильными брендами, она занимает 11% рынка, а в прошлом году их выручка составила 229,7 миллиардов рублей.

На новость об открытии уголовного дела против богатого покровителя Навальный отреагировал эмоционально: написал гневный пост в Twitter. Неудивительно: «борец с коррупцией» и ранее молчал о финансовых махинациях руководителя «Рольфа».

Следствие считает, что Петров перевел миллиарды на счет кипрской компании, а в дальнейшем деньги были перечислены на счета подконтрольных бизнесмену иностранных компаний. Петрову и другим фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.