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18:26   27 Июня 2019
Россия

Армия России получит новейшие вертолеты спецназначения к 2020 году

Армия России получит новейшие вертолеты спецназначения к 2020 году

Министерство обороны России получит первые 10 новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения в 2020-2021 годах.

Об этом 27 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского. 

На выставке «Армия-2019» после подписания соответствующего контракта Богинский подтвердил поставки десяти Ми-8 АМТШ-ВН в 2020-2021 году. 

«Эти машины могут выполнять задачи в самых сложных метеоусловиях. Там будут установлен комплекс обороны, пулемет «Корд», применяются очки ночного видения»,  — сказал он.

Богинский сообщил, что по требованию Минобороны и с учетом сирийского опыта эксплуатации вертолет дополняется спецоборудованием. 

Форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 39 июня. Ранее сообщалось, что на форуме были представлены новые военные разработки президенту Путину. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #общество #вертолеты

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