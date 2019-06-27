Армия России получит новейшие вертолеты спецназначения к 2020 году

Министерство обороны России получит первые 10 новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения в 2020-2021 годах.

Об этом 27 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского.

На выставке «Армия-2019» после подписания соответствующего контракта Богинский подтвердил поставки десяти Ми-8 АМТШ-ВН в 2020-2021 году.

«Эти машины могут выполнять задачи в самых сложных метеоусловиях. Там будут установлен комплекс обороны, пулемет «Корд», применяются очки ночного видения», — сказал он.

Богинский сообщил, что по требованию Минобороны и с учетом сирийского опыта эксплуатации вертолет дополняется спецоборудованием.

Форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 39 июня. Ранее сообщалось, что на форуме были представлены новые военные разработки президенту Путину.