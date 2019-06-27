Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

 Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян

Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

 Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

 Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции
МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

МАК обнародовал отчет по крушению саратовского Ан-148

 Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян

Милонов оценил предложение материально помогать детям арестованных в США россиян
Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

Премьер Грузии заявил о работе над сохранением потока российских туристов

 Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

Первый вице-президент АТОР не исключил, что полеты в Тунис запретят

 Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции

Двое человек ранены во время стрельбы у мечети во Франции
18:57   27 Июня 2019
Россия

Студентка ценой своей жизни спасла тонущих детей под Вологдой

Студентка ценой своей жизни спасла тонущих детей под Вологдой

Студентка Лиза Дружинина из Вологды, спасшая ценой собственной жизни тонущих в озере детей, погибла отчасти из-за личных качеств. Девушка всегда стремилась к полной самоотдаче ради других людей.

Об этом 27 июня рассказала преподаватель Лизы, доцент кафедры литературы Института истории и филологии ВоГУ Светлана Потапенко, сообщает «Политэксперт»

«Она была председателем студенческого совета, пользовалась авторитетом, была очень светлым, доброжелательным и ответственным человеком. К ней тянулись все студенты», — рассказала Потапенко. 

Студентка ценой своей жизни спасла тонущих детей под Вологдой

Также девушка вела курсы по русскому языку и помогала детям готовиться к сдаче ЕГЭ. По словам директора, Лиза делала это очень эффективно. Также Потапенко охарактеризовала Дружинину как настоящего лидера. 

«Она обладала очень притягательной энергетикой, готова была решать проблемы всех вокруг. Она бросалась на помощь людям. То, что с ней случилось – это результат ее внутренних качеств, потому что мимо в такой ситуации она пройти никак не могла», – сообщила она. 

Церемония прощания с Лизой прошла 23 июня. После учебы девушка планировала стать журналистом. 

21 июня 19-летняя студентка услышала кричащих о помощи детей во время отдыха на пляже у Кубенского озера. Лиза смогла спасти детей, однако выбраться самой ей не удалось. Позднее тело студентки было найдено спасателями на дне озера. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дети #вологда #общество #спасение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...