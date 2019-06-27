Студентка ценой своей жизни спасла тонущих детей под Вологдой

Студентка Лиза Дружинина из Вологды, спасшая ценой собственной жизни тонущих в озере детей, погибла отчасти из-за личных качеств. Девушка всегда стремилась к полной самоотдаче ради других людей.

Об этом 27 июня рассказала преподаватель Лизы, доцент кафедры литературы Института истории и филологии ВоГУ Светлана Потапенко, сообщает «Политэксперт».

«Она была председателем студенческого совета, пользовалась авторитетом, была очень светлым, доброжелательным и ответственным человеком. К ней тянулись все студенты», — рассказала Потапенко.

Также девушка вела курсы по русскому языку и помогала детям готовиться к сдаче ЕГЭ. По словам директора, Лиза делала это очень эффективно. Также Потапенко охарактеризовала Дружинину как настоящего лидера.

«Она обладала очень притягательной энергетикой, готова была решать проблемы всех вокруг. Она бросалась на помощь людям. То, что с ней случилось – это результат ее внутренних качеств, потому что мимо в такой ситуации она пройти никак не могла», – сообщила она.

Церемония прощания с Лизой прошла 23 июня. После учебы девушка планировала стать журналистом.

21 июня 19-летняя студентка услышала кричащих о помощи детей во время отдыха на пляже у Кубенского озера. Лиза смогла спасти детей, однако выбраться самой ей не удалось. Позднее тело студентки было найдено спасателями на дне озера.