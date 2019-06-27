«Альтернатива для Германии» хочет пригласить Далай-ламу в Бундестаг

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) хотела бы пригласить Далай-ламу XIV в Бундестаг после его слов-предупреждений Европе о последствиях миграционного кризиса. Директор фракции AfD в Бундестаге Ханс-Йорг Мюллер в беседе с «Политикой Сегодня» сообщил, что обсудит в партии эту идею.

«Хорошая идея, но шансы на ее реализацию нулевые - любое предложение от нас отрицается другими фракциями», - не питает иллюзий Мюллер.

Лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама в интервью «Би-би-си» сообщил, что Европа может стать «мусульманской или африканской», если прибывшие беженцы не вернутся на родину. По мнению духовного лидера буддистов, в Старом свете лучше остаться «ограниченному числу» мигрантов. Остальные должны получить полезные навыки и вернуться туда, откуда приехали.

В «Альтернативе для Германии» полностью разделяют точку зрения Далай-ламы на миграционный кризис в Европе.

«Мы полностью согласны. Далай-лама аргументирует на почве фактов, а не идеологических иллюзий. Хотелось бы слышать больше разумных голосов, как от Далай-ламы, на мировой сцене», — сказал Ханс-Йорг Мюллер.

Миграционный кризис обрушился на Европу в 2015 году. Ряд стран старого света выступили против квот на число прибывающих из Африки и с Ближнего Востока. Германия оказалась одной из стран, принявших наибольшее количество беженцев - более 1,5 миллиона человек.